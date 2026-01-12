Detectives del grupo de Inteligencia de la Divincri capturaron a Gustavo Quispe Caracela (24), alias Tavo, considerado el segundo implicado en el asalto al dueño del hostal Kaprichos que ocurrió en agosto del año pasado, al interior del negocio, ubicado en la avenida Los Incas, en el Cercado de Arequipa.

La noche del 27 de agosto, la banda denominada “Los Nenes del Porvenir” utilizaron indumentaria policial, como chalecos y gorras, para parecer policías e irrumpir en el establecimiento y robar a mano armada 15 mil soles al dueño, generando pánico entre los trabajadores y huéspedes. Incluso durante su huida, los maleantes se enfrentaron a balazos con la policía para escapar.

Las diligencias realizadas por los detectives de Robos permitieron identificar a Fabin O’nil Cuba Lopez (25), alias “cubano”, quien fue capturado hace una semana en el distrito de Miraflores.

El último domingo, los detectives obtuvieron información sobre la presencia de “Tavo” en el distrito de Alto Selva Alegre, lugar al que se desplazaron a las 6:00 de la tarde.

Dos horas más tarde, la información los condujo hasta las inmediaciones de la cancha deportiva del pueblo joven San Luis, donde ubicaron el auto Volkswagen de placa A1C-464 que era conducido por Ayme V.O., su objetivo iba como copiloto por lo que procedieron con su intervención.

Gustavo Quispe tenía una orden de detención preliminar dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia. Son siete días los que el juzgado concedió a la Fiscalía para que los detectives de Robos de la Divincri realicen diligencias de investigación con el ahora detenido para esclarecer completamente los hechos y determinar la participación de otros integrantes de la presunta banda criminal.

