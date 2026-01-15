En menos de 24 horas, detectives de inteligencia de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa desarticularon a la presunta banda criminal denominada “Los Avanzadores del Sur”, implicada en el violento asalto a mano armada a una cantante folclórica y sus menores hijas en su vivienda ubicada en el sector de Apipa, en Cerro Colorado.

La operación policial ejecutada durante la tarde de ayer permitió la captura de Darío Llanos Huanca, alias “Cazador”, y Franco Sivincha Quispe (27), “Piraña”, quienes serían los presuntos autores del delito de robo ocurrido la noche del último martes.

Policía

Detienen a presuntos autores del robo a cantante en Cerro Colorado. (Foto: PNP)

Según las investigaciones, dos sujetos irrumpieron violentamente en la casa de la artista, justo cuando ingresaba su vehículo a la cochera. Madre e hijas fueron reducidas y maniatadas mientras eran amenazadas con armas de fuego.

Mientras las víctimas permanecían retenidas, los asaltantes sustrajeron equipos electrónicos como laptops y 28 mil soles, el mayor porcentaje del dinero era producto de un préstamo bancario.

Las acciones de inteligencia de los policías permitieron identificar los dos vehículos utilizados para el robo. Con la información recabada un grupo de agentes se desplazó hacia la Asociación Las Lomas, en Cerro Colorado, donde fue intervenido “Cazador”, mientras conducía una camioneta Hyundai Tucson. Durante el registro preliminar del vehículo, la policía halló guantes de látex, precintos de seguridad y una comba. Además, en el inmueble vinculado al detenido había diversos artefactos eléctricos.

Simultáneamente, en la Asociación de Vivienda Horeb, en el mismo distrito, se capturó a “Piraña”, quien manejaba un auto Hyundai Accent con casquete de taxi. En su poder se encontró una tablet cuyas características coincidían con un sustraída a las agraviadas.

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial de la Divincri para que los agentes de Robos continúen con las investigaciones.

VIDEO