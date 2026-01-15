Detectives de inteligencia de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa desarticularon a la presunta banda criminal denominada “Los Avanzadores del Sur”, implicada en el asalto armado a una cantante folclórica y a sus menores hijas.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en el sector de Apipa, en el distrito de Cerro Colorado, cuando la víctima ingresaba su vehículo a la cochera.

Detienen a presuntos autores del robo a cantante en Cerro Colorado. (Foto: PNP)

Dos detenidos en menos de 24 horas

La operación policial, ejecutada la tarde del miércoles, permitió la captura de Darío Llanos Huanca, alias “Cazador”, y Franco Sivincha Quispe (27), conocido como “Piraña”, quienes serían los presuntos autores del delito de robo agravado ocurrido la noche del martes.

Según las investigaciones, dos sujetos armados irrumpieron violentamente en la vivienda, reduciendo y maniatando a la madre y a sus hijas mientras las amenazaban con armas de fuego.

Dinero y equipos robados

Mientras las víctimas permanecían retenidas, los asaltantes sustrajeron equipos electrónicos, entre ellos laptops, y 28 mil soles en efectivo, gran parte del dinero correspondiente a un préstamo bancario, de acuerdo con la denuncia policial.

Vehículos y evidencias incautadas

Las acciones de inteligencia permitieron identificar dos vehículos utilizados durante el asalto. Con esta información, agentes policiales se desplazaron a distintos puntos del distrito.

En la Asociación Las Lomas, en Cerro Colorado, fue intervenido “Cazador” cuando conducía una camioneta Hyundai Tucson. Durante el registro preliminar, la Policía halló guantes de látex, precintos de seguridad y una comba. Además, en el inmueble vinculado al detenido se encontraron diversos artefactos eléctricos.

De manera simultánea, en la Asociación de Vivienda Horeb, también en Cerro Colorado, fue capturado “Piraña”, quien manejaba un Hyundai Accent con casquete de taxi. En su poder se encontró una tablet cuyas características coincidían con la reportada como robada.

Investigaciones en curso

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede de la Divincri Arequipa, donde agentes del área de Robos continúan con las diligencias para determinar si existen más implicados y esclarecer completamente el accionar de la banda criminal.

VIDEO