Ubaldo Consa A. fue condenado a cadena perpetua, tras ser hallado culpable del delito de violación sexual en contra de una menor de edad. La sentencia se consiguió por el despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Pedregal.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron de manera continua entre los años 2009 y 2011, en el sector de La Colina, distrito de Majes. El sentenciado aprovechó la cercanía con la familia y los momentos en que la menor se encontraba sola.

El agresor la sometió a tocamientos indebidos y agresiones sexuales, amenazando además con quitarle la vida a la madre de la niña para garantizar su silencio.

El fiscal adjunto provincial Jorge Vidales Vilca Zela acreditó la responsabilidad penal del acusado, pues durante la audiencia se presentaron elementos de convicción irrefutables como la declaración de la agraviada, el protocolo de pericia psicológica que confirmó la existencia de daño emocional y sintomatología compatible con abuso sexual, así como diversos testimonios que corroboraron el delito.

Además de la prisión perpetua, el Poder Judicial ordenó el pago de una reparación civil de 30 mil soles a favor de la víctima y dispuso la inhabilitación definitiva del sentenciado para ejercer cualquier función en el sector educativo o en instituciones vinculadas al cuidado de menores.