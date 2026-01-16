El alcalde de la Municipalidad Provincial de Caravelí, Roberto Soto, informó la mañana de hoy a Correo que encontraron el cuerpo de un varón a la altura del kilómetro 40, en el ingreso a la mina Titán, en la capital de la ciudad.

Según las primeras indagaciones, se presume que el fallecido se desplazaba en un vehículo junto a otras dos personas, por lo que los pobladores y efectivos continúan con la búsqueda de los posibles desaparecidos. El cadáver fue hallado desnudo y cubierto de lodo, lo que hace presumir que habría sido arrastrado por la fuerza de un huaico.

Las intensas precipitaciones pluviales registradas la tarde del jueves provocaron la activación de huaicos en diversas quebradas de la capital provincial de Caravelí. La autoridad edil precisó que aún se investiga la hora exacta en que ocurrió el accidente, así como las circunstancias que rodearon el hecho.

Asimismo, en la quebrada La Yesera, en la vía AR-104, otro huaico interrumpió el tránsito vehicular y dejó varios vehículos varados. Ante esta situación, para hoy se proyectó la habilitación de una vía alterna de trocha carrozable a pocos metros de la carretera afectada, con el objetivo de evitar accidentes.

El bloqueo de la vía ha generado perjuicios principalmente a los residentes del distrito de Cahuacho y sus anexos, así como a ciudadanos que se desplazan hacia las ciudades de Arequipa y Lima. Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones ante la persistencia de las lluvias en la zona.

VIDEO