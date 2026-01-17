Este 29 de enero se sortearán los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 y en Arequipa serán 37,440 los elegidos para las 4,160 mesas de votación que se instalen en los comicios de abril, así lo precisó Brenda López, gestora de la Oficina Regional de Coordinación en Arequipa de la ONPE.

En esta ocasión se elegirán a 9 miembros por mesa, 3 de ellos titulares y 6 suplentes, los cuales serán electos de un grupo de 25 ciudadanos previamente seleccionados por mesa de sufragio. Los miembros pueden ser personas que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones. En total serán 477 los locales de votación que se utilizarán.

TACHAS

De otro lado, mencionó que entre el 29 de enero y el 11 de febrero se resolverán las tachas en contra de miembros de mesa, recordando que no pueden ocupar este cargo los candidatos en estas elecciones. Las listas serán publicadas desde el 29 mismo en el portal web de la ONPE, además de las oficinas descentralizadas.

López reiteró que los que cumplan con este deber ciudadano recibirán una compensación económica del 3 % de una 1 UIT (unidad impositiva tributaria), mientras que la multa por no ejercer será del 5 % de 1 UIT.