Para evitar ser víctima de ciberdelitos como el acoso en línea, la discriminación y otras formas de violencia, la ciudadanía debe contar con un mínimo de cultura digital que permita prevenir estas conductas, especialmente en el caso de las mujeres, quienes se encuentran más expuestas a situaciones de cibercontrol y agresión en entornos virtuales.

Esta fue una de las principales conclusiones del curso de capacitación sobre “Ciberviolencia de género”, realizado en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con el apoyo del Consejo de Europa y del proyecto GLACY-e.

Jueces, fiscales y defensores públicos coincidieron en que se deben impulsar las campañas de educación y sensibilización dirigidas a la población, particularmente a las mujeres. Estas acciones deben desarrollarse con enfoque de género, así como adaptar las medidas de protección al entorno digital, donde los riesgos se multiplican.

Asimismo, frente a una nueva realidad, es fundamental dotar de medios técnicos adecuados a la Policía, al Ministerio Público, a la Defensa Pública y al Poder Judicial, además de fortalecer una formación especializada que permita respuestas oportunas y eficaces ante las denuncias.

Otro punto clave fue la necesidad de contar con estadísticas específicas sobre la ciberviolencia de género, a fin de comprender la magnitud del problema y evaluar la respuesta del sistema de justicia.

También se propuso a los legisladores impulsar estudios y el desarrollo normativo de las conductas, así como regular la obtención de la prueba digital, el respeto de la cadena de custodia y la correcta conservación de evidencias, incluyendo conversaciones en aplicaciones de mensajería mediante técnicos como códigos hash.