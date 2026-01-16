Dick E. Juan Carlos Q. fue sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de tentativa de violación sexual en agravio de una menor de edad. La medida fue conseguida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Camaná.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en una fiesta infantil, la noche del 13 de octubre de 2024, en el distrito de Samuel Pastor, cuando el agresor aprovechó la distracción de los adultos para llevarse a la menor a una zona con escasa iluminación y realizar actos de connotación sexual.

El ilícito no continuó debido a la resistencia de la víctima y la intervención de un tercero que acudió en su auxilio tras escuchar sus gritos.

El fiscal a cargo del caso demostró la responsabilidad penal del imputado, luego de haberse valorado pruebas fundamentales como la declaración de la víctima en Cámara Gesell, el Protocolo de Pericia Psicológica y las declaraciones testimoniales.

Además de la pena de cárcel, se dispuso el pago de una reparación civil de S/ 6,000.00 a favor de la víctima. Asimismo, se impuso la inhabilitación definitiva del sentenciado para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o cargo que implique el cuidado o vigilancia de menores de edad.