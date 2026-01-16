Jimmy E. Ninasibincha Q. fue sentenciado a 20 años de cárcel, 11 meses y 6 días por el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad. La investigación está a cargo del cuarto despacho de la 4.ª Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2020 cuando el sentenciado llevó a la menor a su casa en el sector de Cerrito San Bartolo para cometer los actos sexuales empleando la fuerza física. Posteriormente, amenazó con hacerle daño a ella y a su familia para evitar la denuncia.

El fiscal provincial Rainier Luis Salas Huaman demostró la responsabilidad penal del imputado, tras la valoración de pruebas fundamentales como la declaración de la menor, además de protocolos de pericia psicológica y testimonios referenciales que corroboraron la planificación del hecho y el grave daño.

Además de la sentencia, se dispuso el pago de la reparación civil de S/ 10,000.00 a favor de la víctima. Cabe mencionar que esta condena se suma a la situación legal del sentenciado, quien actualmente cumple otra reclusión en el penal de Socabaya por un delito de similar naturaleza.