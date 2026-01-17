La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), alertó sobre el arribo de oleajes anómalos a lo largo del litoral peruano, los cuales también afectarán la costa sur del país, incluida la región Arequipa.

De acuerdo con el aviso especial n.° 02-26, el litoral sur, comprendido desde San Juan de Marcona hasta Tacna, registrará oleaje ligero del suroeste a partir de la tarde del lunes 19 de enero, condición que se mantendrá hasta el viernes 23.

Según la entidad marítima, el impacto será mayor en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el noroeste, por lo que se recomendó a los gobiernos regionales y locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas a actividades adoptar medidas preventivas para evitar accidentes o daños materiales.

Además, se restringen las actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, a fin de salvaguardar la vida humana en zonas de influencia.

Precisó que dentro de esta clasificación, el mar presentará alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus características normales.

Cabe mencionar que esta disposición deberá ser acatada por la Capitanía de Mollendo, la cual incluye cuatro caletas, un puerto y cinco puertos. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) evaluará si hay cierre.