Han transcurrido más de dos semanas desde las fiestas de Año Nuevo y, lejos de disminuir, se ha incrementado el precio del pollo, pese a la baja demanda en algunos mercados de Arequipa. Por ello, Correo llegó hasta el centro de abasto “Mi Mercado”, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar los precios.

En ese sentido, el kilo de pollo se expende desde 10.50 soles, cuando semanas atrás se cotizaba a 10.30 soles. Además, el cerdo se oferta a 10.50 soles (panceta), de res a 17.50 soles y la plancha de huevos (30 unidades) desde 13.00 soles.

Respecto a las verduras, el kilo de zanahoria y tomate se cotiza en 2.00 soles, cebolla a 1.50 soles, choclo y habas a 3.00 soles, vainita a 4.00 soles, arveja y zapallo a 5.00 soles y lechuga a 1.50 la unidad.

En cuanto a las frutas, la manzana a 2.80 soles, fresa a 3.50 soles, pera a 5.00 soles, papaya a 5.50 soles, mango a 4.00 soles, maracuyá a 6.00 soles y palta a 11.00 soles.

Asimismo, en los tubérculos, la papa a 2.80 soles, camote a 2.50 soles y la yuca a 3.00 soles.