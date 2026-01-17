Un bus de la empresa Mendivil se despistó y volcó en el sector de Imata la madrugada de este sábado, dejando de momento 28 heridos ingresados a la Clínica San Pablo y al hospital Honorio Delgado Espinoza.

El accidente se registró a las 00:30 horas en el kilómetro 4+200 de la Vía Penetración Tintaya Arequipa, en el distrito de San Antonio de Chuca (Caylloma), por el sector de Imata.

El bus de placa D4P-966, de la empresa Turismo Mendivil, partió de la ciudad de Arequipa y se dirigía a Cusco y era conducido por Roly Rojas Vizarreta (34).

Personal policial se constituyó hasta el lugar para socorrer a los heridos y trasladarlo a Arequipa, con apoyo de Seguridad Ciudadana de Yura primeramente a la Clínica San Pablo, pero, debido a la cantidad de heridos, también se hizo el traslado al hospital Honorio Delgado.

LISTA DE HERIDOS

Ruth Alexandra Apaza Romero (30)

Maribel Anco Chauca (37)

Ruiner Colque Huancochoque (36)

Eduardo Huayllas Miranda (36)

Liz Mayhua Cueva (46)

Axel P. P. (8)

Lian P. P. (11 meses)

Anabel Palomino Castro (26)

Mary Centeno Geronimo (24)

Deysi Condori Condori (21)

Ruth Romero Collado de Apaza (66)

Juan Carlos Huaman (47)

Antonio Apaza Romero (62)

Zoe Samara Cano Anco

Sofía Valentina Cano Anco

Esdras Valentino Huaylas Mayhua

Marco Huamani Huamán

Juan Cano Huamán

Gini Condori Callulla

Olimpia Villena Montes

Martina Meza Quispe

Analí Charca Meza

Santos Paulino Chuta Mamani

María Paula Mamani Ccama

Pedro Celestino Gutiérrez Salas

Flora Huamán Huanca

Paula Cortez Cuño

Jesus Antonio Cortez Conde