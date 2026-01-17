Despiste de bus en Imata (Caylloma) deja 28 heridos. Foto: PNP.
Un bus de la empresa Mendivil se despistó y volcó en el sector de Imata la madrugada de este sábado, dejando de momento 28 heridos ingresados a la Clínica San Pablo y al hospital Honorio Delgado Espinoza.

El accidente se registró a las 00:30 horas en el kilómetro 4+200 de la Vía Penetración Tintaya Arequipa, en el distrito de San Antonio de Chuca (Caylloma), por el sector de Imata.

El bus de placa D4P-966, de la empresa Turismo Mendivil, partió de la ciudad de Arequipa y se dirigía a Cusco y era conducido por Roly Rojas Vizarreta (34).

Personal policial se constituyó hasta el lugar para socorrer a los heridos y trasladarlo a Arequipa, con apoyo de Seguridad Ciudadana de Yura primeramente a la Clínica San Pablo, pero, debido a la cantidad de heridos, también se hizo el traslado al hospital Honorio Delgado.

LISTA DE HERIDOS

  • Ruth Alexandra Apaza Romero (30)
  • Maribel Anco Chauca (37)
  • Ruiner Colque Huancochoque (36)
  • Eduardo Huayllas Miranda (36)
  • Liz Mayhua Cueva (46)
  • Axel P. P. (8)
  • Lian P. P. (11 meses)
  • Anabel Palomino Castro (26)
  • Mary Centeno Geronimo (24)
  • Deysi Condori Condori (21)
  • Ruth Romero Collado de Apaza (66)
  • Juan Carlos Huaman (47)
  • Antonio Apaza Romero (62)
  • Zoe Samara Cano Anco
  • Sofía Valentina Cano Anco
  • Esdras Valentino Huaylas Mayhua
  • Marco Huamani Huamán
  • Juan Cano Huamán
  • Gini Condori Callulla
  • Olimpia Villena Montes
  • Martina Meza Quispe
  • Analí Charca Meza
  • Santos Paulino Chuta Mamani
  • María Paula Mamani Ccama
  • Pedro Celestino Gutiérrez Salas
  • Flora Huamán Huanca
  • Paula Cortez Cuño
  • Jesus Antonio Cortez Conde

