Un bus de la empresa Mendivil se despistó y volcó en el sector de Imata la madrugada de este sábado, dejando de momento 28 heridos ingresados a la Clínica San Pablo y al hospital Honorio Delgado Espinoza.
El accidente se registró a las 00:30 horas en el kilómetro 4+200 de la Vía Penetración Tintaya Arequipa, en el distrito de San Antonio de Chuca (Caylloma), por el sector de Imata.
El bus de placa D4P-966, de la empresa Turismo Mendivil, partió de la ciudad de Arequipa y se dirigía a Cusco y era conducido por Roly Rojas Vizarreta (34).
Personal policial se constituyó hasta el lugar para socorrer a los heridos y trasladarlo a Arequipa, con apoyo de Seguridad Ciudadana de Yura primeramente a la Clínica San Pablo, pero, debido a la cantidad de heridos, también se hizo el traslado al hospital Honorio Delgado.
LISTA DE HERIDOS
- Ruth Alexandra Apaza Romero (30)
- Maribel Anco Chauca (37)
- Ruiner Colque Huancochoque (36)
- Eduardo Huayllas Miranda (36)
- Liz Mayhua Cueva (46)
- Axel P. P. (8)
- Lian P. P. (11 meses)
- Anabel Palomino Castro (26)
- Mary Centeno Geronimo (24)
- Deysi Condori Condori (21)
- Ruth Romero Collado de Apaza (66)
- Juan Carlos Huaman (47)
- Antonio Apaza Romero (62)
- Zoe Samara Cano Anco
- Sofía Valentina Cano Anco
- Esdras Valentino Huaylas Mayhua
- Marco Huamani Huamán
- Juan Cano Huamán
- Gini Condori Callulla
- Olimpia Villena Montes
- Martina Meza Quispe
- Analí Charca Meza
- Santos Paulino Chuta Mamani
- María Paula Mamani Ccama
- Pedro Celestino Gutiérrez Salas
- Flora Huamán Huanca
- Paula Cortez Cuño
- Jesus Antonio Cortez Conde