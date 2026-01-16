La tarde de este viernes 16 de enero, en el pueblo joven San José, en el distrito de Tiabaya, un patrullero de la Policía Nacional del Perú cayó sobre una vivienda, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Según información preliminar, la unidad de la comisaría Tiabaya habría quedado desenganchada, lo que provocó que retrocediera sin control hasta terminar sobre el inmueble.

Tras la llegada de los efectivos policiales, no se reportaron heridos, solo daños materiales, por lo que se realizarán las diligencias correspondientes para determinar las causas.

De acuerdo con los primeros reportes, los policías se encontraban notificando, dejando que el vehículo no estuviera bien asegurado y terminara en accidente.

Al momento, la unidad ya fue retirada con una grúa; el patrullero quedó con los parabrisas y la parte posterior completamente destrozada. Asimismo, la vivienda de material precario resultó con daños, incluyendo herramientas y enseres como sillas.

“Pudo haber sido peor; mi madre estaba en la casa y yo estaba trabajando. Vengo de las labores y me dicen que me calme porque se iban a retirar sin ausmir responsabilidades. Pido que se haga una investigación”, dijo Frank, hijo del propietario de la vivienda.