La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) habilitó el permiso a las combis M2 con 16 asientos y peso aproximado de 2,500 kilogramos para prestar el servicio de transporte urbano como subalimentadores de los buses del Sistema Integrado de Transporte (SIT) en las zonas periféricas de los distritos.

La Resolución Gerencial 1313, se emitió en diciembre de 2025 a cargo de la Gerencia de Transporte y Movilidad Sostenible, documento por el cual se formalizó a las combis para que presten el servicio de transporte urbano, pero sin ingresar al centro de la ciudad o cruzar hasta otro distrito. Además, estas unidades con habilitación excepcional dependen de la administración de las concesionarias de las empresas del SIT. Es decir, deben estar afiliadas a estas empresas.

Según la Municipalidad, la medida se asumió tras una evaluación técnica de la Gerencia de Transporte y Movilidad Sostenible, analizar la problemática del servicio de transporte público en la ciudad, además de las características de las vías, los contratos de concesión y la planificación de rutas.

En ese sentido, concluyeron que los vehículos M2 son una alternativa viable para atender zonas donde no hay una adecuada infraestructura vial, pero la demanda de la población requiere vehículos de menor tamaño. Las combis deben tener SOAT, inspección técnica y la identificación vehicular.

VIDEO RECOMENDADO