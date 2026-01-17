El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que desde el 21 de enero las lluvias volverán a intensificarse, elevando el riesgo de huaicos, deslizamientos y granizadas en la ciudad y zonas altas.

Según el especialista en meteorología del Senamhi, José Luis Ticona, este nuevo incremento de lluvias podría afectar tanto a la ciudad de Arequipa como a la sierra alta y media, donde el suelo ya presenta signos de saturación debido a las precipitaciones registradas en los últimos días, manteniendo un escenario de riesgo latente.

Como antecedente técnico, Ticona recordó que el 14 de enero se registró el pico más alto de lluvias en la región Arequipa, jornada que concentró los mayores acumulados de precipitación en lo que va del mes.

“En el caso de la ciudad, hemos tenido valores que han estado cercanos a los 15 milímetros en promedio al nivel de ciudad. Eso es considerado una lluvia moderada para el caso de ciudad. Algunas zonas altas han tenido un valor más alto; se ha registrado hasta 22 o 23 milímetros de lluvia”, detalló.

Las zonas más afectadas fueron Chaparra, en la provincia de Caravelí, con la generación de deslizamientos de piedras. Los otros distritos que registraron mayores precipitaciones fueron Pocsi, Yarabamba, Chiguata y Paucarpata.

NIVEL NARANJA

Ante este escenario, el Senamhi amplió el aviso meteorológico de nivel naranja entre el 17 y el 18 de enero para la sierra alta y media, además de algunos valles interandinos. El aviso advierte la ocurrencia de granizadas por encima de los 2,800 metros, nevadas sobre los 3,800 metros, descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h.

Ticona exhortó a la población a mantenerse alerta. “Nosotros siempre recomendamos a la población mantenerse al tanto de los avisos que Senamhi está emitiendo. Los avisos nos permiten poder anticiparnos al evento y poder tomar alguna medida preventiva”, agregó.