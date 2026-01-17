Durante la temporada de lluvias, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste – SEAL atendió cerca de 1200 incidencias operativas en toda la región Arequipa como parte de su plan de contingencia. El reporte es del 13 al 16 de enero.

La empresa informó que se dispuso la operatividad de 41 cuadrillas distribuidas en toda la zona de concesión, organizadas en turnos rotativos, a fin de atender la mayor parte de los reportes recibidos.

Las incidencias estuvieron principalmente relacionadas con instalaciones internas de los usuarios; incluso se reportaron cortes de energía eléctrica.

Ante el incremento de incidencias, SEAL exhortó a la población a adoptar medidas preventivas durante la temporada de lluvias, como revisar los tableros eléctricos y derivaciones internas del hogar, evitar la manipulación de cables o tomacorrientes húmedos y desconectar los equipos eléctricos ante la presencia de filtraciones de agua.

Asimismo, recomendó solicitar la intervención de un electricista autorizado ante cualquier señal de riesgo. Recordó que los usuarios pueden reportar emergencia mediante el Fono SEAL 054 381188 y el WhatsApp 932 731 299.