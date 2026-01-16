Desde la tarde de este viernes, en el Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, varios vuelos de la ruta Arequipa-Lima y viceversa ya fueron cancelados, debido a la escasa visibilidad provocada por las lluvias.

Esta situación volvió a generar malestar e incertidumbre entre los pasajeros que tenían previsto viajar, pues el miércoles 14 también se reportó esta suspensión. Esta emergencia se repite cada año, afectando a miles de viajeros.

De acuerdo con la información registrada en los sistemas del terminal aéreo de Arequipa hacia la capital, en la aerolínea Latam, se cancelaron los vuelos LA2114, programado para despegar a las 16:00 horas; LA2112, que debía salir a las 17:50 horas; LA2110 con hora de salida a las 17:55; LA2012 con salida a las 19:05; LA2349 programado para las 19:50; y LA2116 programado para las 20:20 horas.

Un total de 6 vuelos suspendidos en esta ruta que estaban previstos para la tarde y la noche de este viernes.

Asimismo, se interrumpió la llegada al terminal aéreo arequipeño. Entre ellos, figuran los vuelos LA2115, que debía llegar a las 18:49 horas; LA2113, previsto llegar a las 19:52 horas; LA2330 con llegada a las 17:40; LA2326 programado para arribar a las 18:30; y LA2117 que debía aterrizar a las 19:45 horas.