Las represas hídricas de Arequipa registran niveles de almacenamiento por debajo del 50 %, considerando la época de lluvias. El reporte es al 16 de enero de 2026, elaborado por la Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos del Proyecto Especial Majes Siguas.

Según el documento, en el sistema hidráulico Chili alcanza un 47.54 % de su capacidad total, con un volumen almacenado de 187.01 millones de metros cúbicos, cifra menor al promedio de los últimos cinco años. Detalla que en la represa Pañe alcanza un 40.86 %, Dique Los Españoles en un 24.27 %, Pillones está a un 62.96 %, El Frayle a un 44.47 %, Aguada Blanca a un 83.75 %, Bamputañe a un 53 % y Chalhuanca a un 6.32 %.

Respecto al sistema hidráulico Colca, en la represa Condoroma, el almacenamiento actual es de 69.57 MMC, representado en un 26.86 % de su capacidad total (259.00 MMC).

En cuanto a la represa San José de Uzuña, se registra un volumen actual de 6.57 MMC, equivalente al 69.17 % de su capacidad total, posicionándose como una de las infraestructuras con mejor nivel de almacenamiento en el inicio del año hidrológico.

Debido a las lluvias registradas en estos días, las autoridades no descartan que, de mantenerse un régimen irregular, se deban reforzar las medidas de control y distribución del agua durante el 2026.