El deceso del joven universitario Lener Yeferson C.L., el pasado 25 de diciembre, ha causado una gran controversia en redes sociales, pues su madre, así como otros estudiantes, acusaron que era víctima de hostigamiento académico por una docente. El estudiante de 29 años padecía de un trastorno del espectro autista de grado 1.

Las miradas acusadoras de esta historia señalaron a su catedrática del curso de tesis de la Escuela Profesional de Gestión, de la Universidad Nacional de San Agustín, aunque no existiría prueba alguna de estas terribles acusaciones.

En efecto, su abogado Jorge Saraya lamentó que, por la búsqueda de un culpable de esta muerte, se haya involucrado a la profesora, quien hasta el momento no es investigada ni por la Policía ni el Ministerio Público al no encontrar evidencias que sustenten algún tipo de hostigamiento.

DEFENSA

El letrado mostró las conversaciones de WhatsApp que tenía el alumno con la docente, en las cuales se observa un trato normal sobre diferentes consultas, incluso en altas horas de la noche; además, de un reporte de asistencias, el cual Lener firmó hasta cierta fecha, pero pasados algunos días, presentó un documento, retirándose del curso, por problemas de salud.

“En todo momento, la docente lo ha ayudado, lo asesoró, no tenía ningún problema; es más, quiso que terminara el curso porque le faltaba muy poco. Lo que han hecho con esta acusación es perjudicarla emocionalmente, a ella y su familia, por algo que no se ha cometido”, dijo.

Además, mencionó que la Universidad Nacional de San Agustín ha iniciado un proceso administrativo para verificar si es que existió algún tipo de hostigamiento por parte de la educadora. “Estamos seguros de su inocencia, y no descartamos que, culminado esto, procedamos con las acciones legales por todas las acusaciones contra mi patrocinada”, agregó.