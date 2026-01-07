Nuevas denuncias han surgido en el marco de la investigación por el presunto hostigamiento que habría llevado a la muerte a Kevin Lener Choque Laura, joven estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) con trastorno del espectro autista que se hacia llamar ‘Kevin autista’ en sus redes sociales, esta vez relacionadas con presiones indebidas a sus compañeros de estudio para respaldar a la docente investigada.

Andrea Sarayasi, representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, refirió que existen señalamientos provenientes de los propios compañeros de Kevin, quienes de manera anónima alertaron que se les habría solicitado firmar un memorial de apoyo a la docente implicada. El documento sí existe y formaría parte del legajo que actualmente se encuentra en poder del decanato.

La representante de la Defensoría refirió que lo preocupante es la forma en la que se habrían recabado las firmas, ya que algunos alumnos aseguran que no se trató de una adhesión voluntaria, sino de una acción bajo presión.

A ello se suma una denuncia mucho más grave y está relacionada con el presunto seguimiento hecho a los estudiantes que participaron de la vigilia realizada por la familia en la Plaza de Armas, días después de la muerte de Kevin. Algunos habrían sido disuadidos de asistir y quienes acompañaron a la familia los habrían fotografiado, presuntamente para advertirles sobre eventuales consecuencias.

“Estas denuncias son de los propios estudiantes y son graves. Por eso se está exigiendo una exhaustiva investigación, no puede utilizarse a los alumnos para hacer un falso espíritu de cuerpo”, sostuvo Sarayasi.

SUNEDU SUPERVISARÁ A LA UNSA

De otro lado, Vicente Espinoza Santillán, titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), informó a través de RPP que han iniciado acciones indagatorias respecto al caso de Kevin. La entidad cursó el Oficio N° 5598, con fecha 31 de diciembre de 2025, mediante el cual requirió a la Unsa información detallada sobre las acciones de investigación interna que se han realizado, las medidas de prevención contra la violencia y discriminación, así como los mecanismos de apoyo, atención y asesoría con los que cuenta la institución.

De igual manera, se solicitó acreditar la difusión de los canales de denuncia, la capacitación de los docentes para la atención de estudiantes con discapacidad y la correcta implementación de los servicios psicopedagógicos y sociales, considerados servicios complementarios esenciales.

Entre el jueves y viernes de esta semana, un equipo multidisciplinario realizará una visita a la Universidad para evaluar el funcionamiento de estos servicios. Los resultados serán plasmados en un informe que permitirá determinar si se realizan o no acciones posteriores.

Si hubo alguna infracción a la ley universitaria, podría aplicarse desde una multa hasta la cancelación de la licencia institucional

