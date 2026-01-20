La solicitud de inscripción de la lista a la Cámara de Diputado del Partido Político Perú Libre fue declarada admitida en parte por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1, declarando improcedente la solicitud de los candidatos Tomasa Huisa Suclle, Guido Ricardo Ramos Paredes y Mauro Hancco Surco.

En el caso de Huisa Suclle, declaró en su hoja de vida una sentencia con una pena de 3 años suspendida por exposición al peligro, dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Mariano Melgar, con sentencia firme del 9 de octubre del 2014, aunque señaló que la pena se cumplió, no consignó documento alguno que avale la condición de rehabilitación.

En la subsanación presentada por la personera legal alterna solo se adjuntó el cargo de la solicitud de rehabilitación, no siendo considerado suficientes para levantar la observación hecha.

De igual forma, Ramos Paredes declaró una sentencia, declarada fundada con reserva de fallo condenatorio por el plazo de un año, por lesiones leves por violencia familiar, a cargo del 1° Juzgado Penal Unipersonal – Sede MBJ Paucarpata.

En el levantamiento de observación se adjuntó una resolución del 2° Juzgado de la Investigación Preparatoria – Sede Paucarpata en el que se resolvía remitir los autos al archivo central, no obstante, el ente electoral precisó que esta última resolución no significa el archivo del caso, sino de la custodia del mismo mientras se cumpla la condena impuesta.

Por su parte, en el caso de Hancco Surco se hicieron dos observaciones, la primera sobre su situación laboral como obrero, sujeto al régimen de Construcción Civil, para el Gobierno Regional de Arequipa, el cual se subsanó; sin embargo, la segunda se hizo respecto a una sentencia declarada por el delito de disturbio, seguido por el 1er Juzgado Unipersonal Permanente de Cerro Colorado, en el cual el candidato indicó no recordar la pena ni detalles de la sentencia.

Para el JEE Arequipa 1 el no acreditar, con documentación, la condición de rehabilitación es razón para dejarlo fuera de la carrera electoral.

De esta manera, la lista a diputados de Perú Libre por Arequipa afronta el periodo de tachas con solo 3 candidatos: Hans Godoy Quispe, Roció Ticona Llanque y Maritza Sanabria Quispe.