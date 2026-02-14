Mediante Decreto Supremo 021-2026-PCM, emitido desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el último viernes 13 de febrero, se declaró de interés nacional el problema de la erosión costera que afecta a tres balnearios de la provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad (Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco).

También se dispuso la creación de una comisión multisectorial de naturaleza temporal que elaborará un informe que deberá presentar soluciones para atender los problemas.

CONFORMACIÓN

La referida comisión multisectorial tendrá una vigencia de dos años, la cual será presidida por un representante de la Presidencia de Consejo de Ministros, y será conformada por representantes de los ministerios de Transportes y Comunicaciones; del Ambiente, de Defensa y de la Producción.

También participarán un delegado, respectivamente, de la Marina de Guerra, del Gobierno Regional de La Libertad y de la Municipalidad Provincial de Trujillo, junto a dos representantes del Frente para la Reposición del Borde Costero de Trujillo.

Su principal tarea será elaborar un informe que contenga soluciones técnicas para la atención de la problemática del borde costero en los balnearios mencionados.

RECHAZA

Sobre el tema en cuestión, Manuel Soto, presidente de la Comisión Especializada en la Recuperación del Borde Costero, sostuvo que la decisión del Ejecutivo de crear una nueva comisión multisectorial y evaluar probables soluciones al problema es un “retroceso” y una gran “contradicción”.

“Eso quiere decir que los 15 años de lucha que hemos tenido, el expediente técnico que hemos logrado que se elabore y el presupuesto que se designó volvería a fojas cero. Para mí y para el grupo que lidero este es un tema que responde a intereses políticos y económicos”, enfatizó.

Manuel Soto también cuestionó que en esta nueva comisión multisectorial no se considere la participación de los alcaldes de los distritos afectados por la erosión costera. “Hace 15 años se emitió el Decreto Supremo N°024-2011, que es la madre del cordero para la solución del borde costero y sigue vigente, pues le encarga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones todas las acciones que se tengan que realizar para reposición del borde costero. Ahora hay una nueva comisión que tiene que dar informes. No se entiende”, acotó.