Salió en busca de diversión y terminó viviendo una pesadilla. Un joven de 26 años de edad, cuya identidad se mantiene en reserva, fue secuestrado la noche del 15 de febrero cuando salía de un local de diversión en Huamachuco. Los delincuentes lo llevaron hasta un socavón del sector Calemar y desde allí le hicieron grabar un video en el que pedía a sus familiares reunir la suma de S/ 300 mil para que lo liberen.

VER MÁS: La Libertad: Allanan local en Pataz donde se procesaba mineral de forma ilegal

Sin embargo, los parientes de la víctima, lejos de empezar a reunir el dinero, decidieron realizar la denuncia ante la Policía.

De inmediato se trasladaron a la zona agentes especializados de las áreas de Secuestros y Extorsiones del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo y sus pares de Sección de Inteligencia.

CAPTURA CLAVE

Tras intensas labores de investigación se identificó y capturó a una mujer vinculada al secuestro del joven.

Después de ser sometida a un interrogatorio terminó por ofrecer información valiosa del lugar donde mantenían retenida a la víctima: un socavón de una mina de oro, situado en el sector Calemar.

El martes 17 de febrero, en horas de la tarde, los detectives diseñaron un plan operativo para llegar hasta ese lugar, pero debido a que se encuentra en un parte alta, al parecer los criminales vieron a la Policía y abandonaron ese sector.

Cuando los efectivos llegaron hasta el socavón hallaron al joven con las manos atadas con una soga y con el rostro cubierto con un polo. La víctima tenía cortes en el cuero cabelludo y estaba deshidratado.

El joven fue evacuado a un centro de salud donde se recupera de sus lesiones y de esta amarga experiencia.