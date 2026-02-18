Una de las actividades que genera violencia y muerte en la provincia de Pataz es la minería ilegal. Por eso es que las autoridades persiguen de cerca este delito y la tarde del último martes dieron un certero golpe, cuando allanaron un local cerca al río Parcoy, donde se procesaba de manera ilícita el mineral aurífero.

Fue la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) la que en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) incursionó en dicho inmueble e incautó molinetes artesanales, sopletes, balanzas y demás material utilizado para el procesamiento ilícito de minerales, principalmente oro.

En el lugar se detuvo en flagrancia a J.A.H.P. (30) y F.R.J. (25). Tras las evidencias halladas, las autoridades dispusieron el traslado de los sospechosos a la delegación policial de la zona para continuar con las pesquisas del caso.

La Policía informó que por acciones de Inteligencia se ha podido conocer que existen plantas clandestinas que procesan el mineral en otros puntos de Pataz.