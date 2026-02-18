Los agentes del Grupo Terna capturaron a Luis Joaquín Layza (41), alias “Loro”, quien había convertido su vivienda, situada en el pasaje Maura Alcántara en el distrito de Laredo, en su centro de operaciones para vender pasta básica de cocaína (PBC) al menudeo.

Cuando los policías allanaron el inmueble “Loro” trató de escapar por la parte posterior, pero fue alcanzado y reducido. Al realizar el registro domiciliario, los agentes del orden encontraron 400 envoltorios tipo “ketes” de PBC listos para su venta.

Además, hallaron 600 gramos de la misma sustancia, utensilios de preparación (balanza digital, platos, colador, cucharas), dinero en efectivo y equipos celulares vinculados a la actividad ilícita.

La Policía informó que también se incautaron stickers con simbología alusiva a presuntas organizaciones criminales.