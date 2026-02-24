Ante la alta probabilidad de lluvias intensas, el pasado 18 de enero, mediante Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM, el Ejecutivo oficializó la declaratoria del estado de emergencia por 60 días calendarios en once distritos de la región La Libertad. Sin embargo, han pasado más de 30 días y los alcaldes no están procediendo con diligencia para invertir el dinero que se les asignó para tratar de reducir la vulnerabilidad ante un posible desastre natural.

La situación se torna más preocupante debido a que la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) cambió el estado de “vigilancia” a “alerta”. Es decir, es inminente que las precipitaciones empiecen a registrarse desde marzo, con una duración prevista hasta noviembre, y la posibilidad de que alcance una magnitud moderada en julio.

URGE ACELERAR

En ese sentido, es urgente que las autoridades procedan con prisa a fin de concretar proyectos y realizar compras que permitan reforzar la respuesta ante los posibles embates de la naturaleza, pero la realidad demuestra todo lo contrario.

En efecto, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Programa Presupuesta N°0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Prevaed), a la comuna de Trujillo le transfirieron S/ 2,604,261, pero a la fecha no ha ejecutado ni un sol de ese dinero.

A la Municipalidad Distrital de El Porvenir le asignaron S/ 453, 918 y ha invertido S/ 27,577. Su avance es de 6.1%.

Una situación similar se reporta en la comuna de Laredo, pues el MEF le transfirió S/ 333,264, pero solo ha logrado invertir S/ 42,500; es decir, gastó el 12.8%.

Ahora bien, la comuna de Víctor Larco Herrera cuenta con un presupuesto de S/ 454,284 y ha ejecutado S/ 34,617, alcanzando apenas un 8.6% de avance.

En este punto es importante mencionar que las obras definitivas en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, que están a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), no están concluidas y ante lluvias de alta intensidad pueden desatarse huaicos que afecten a los distritos antes mencionados.

LA MISMA HISTORIA

A la Municipalidad Distrital de Chicama, en la provincia de Ascope, el MEF le transfirió S/ 12,000, pero aún no ha invertido ese dinero. Su avance es 0%.

A la comuna de Virú le asignaron S/ 211,079 y apenas ha gastado S/ 18,265. Su ejecución es de 9.3%.

En tanto, a la Municipalidad Distrital de Chao le transfirieron S/ 87,000, pero tampoco ha gastado ni un sol.

EN LA SIERRA

A la comuna de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, le asignaron S/ 1,596, 626. Sin embargo, a pesar de los días transcurridos y la urgencia de avanzar, solo ha invertido S/ 146,162, lo que equivale al 11%.

A la municipalidad de Santiago de Chuco le depositaron S/ 215,300 y apenas ha invertido S/ 5,800. Su nivel de ejecución es del 2.7%.

Mollebamba es la única comuna que de los S/ 11,780 que le asignaron ya ha gastado S/ 9,450. Eso significa el 80.2%.