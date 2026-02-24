El Colegio de Periodistas de La Libertad realizará un análisis técnico y plural de los planes de gobierno de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales de abril próximo.

Los resultados de este trabajo se presentarán en el panel foro “Escenario 2026: anatomía de los planes de gobierno”, el 13 de marzo.

El decano de la orden, Juan Vásquez Sánchez, explicó que el certamen tendrá dos etapas. La primera consistirá en un análisis técnico con metodología cuantitativa, donde se evaluarán los documentos de gestión a partir de indicadores de calidad específicos.

La segunda fase contempla la realización del panel foro, que convocará a diversos especialistas. El evento culminará con un debate de planes de gobierno.