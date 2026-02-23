En los últimos meses, la gestión del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, ha sido duramente cuestionada por promover, contra viento y marea, conciertos de cumbia que son financiados con recursos públicos.

La última de estas actividades, en la que se presentó la orquesta de cumbia Corazón Serrano, se desarrolló el sábado en el estadio Chan Chan, a pesar de que dicho local había sido observado por la Contraloría General de la República, ya que se detectó que ese recinto tenía graves deficiencias de conservación y falta de mantenimiento.

DESLINDAN

Ante este contexto, los regidores de la MPT Luis González Rosell y Andrés Sánchez Esquivel han salido al frente y, como primer punto, aclararon que dichos eventos (en donde se contrataron orquestas de cumbia) no fueron aprobados por el Concejo Municipal.

En ese sentido, la responsabilidad del uso de los recursos públicos para financiar estas actividades recae exclusivamente en los funcionarios y el alcalde Mario Reyna. Los concejales dijeron también que la entidad encargada de investigar estos gastos es la Contraloría General de la República y el pedido para que esto suceda se aprobó en sesión de Concejo.

NO LO ENTIENDE

El concejal Luis González Rosell dijo no entender la necesidad de celebrar actividades de connotaciones patrióticas o tradicionales con orquesta de cumbia y venta de cerveza, sobre todo cuando la provincia de Trujillo se encuentra en estado de emergencia por inseguridad ciudadana.

A lo que se refiere el regidor es que el primer show de cumbia se dio el pasado 29 de diciembre de 2025, en el estadio Mansiche, y la justificación fue celebrar el 205 aniversario de la Independencia de Trujillo. Aunque el alcalde Mario Reyna aseguró que la MPT no destinaría recursos económicos para esta actividad, luego se supo que se gastó S/ 250 mil.

El segundo concierto se celebró el último sábado en el estadio Chan Chan, y la razón principal fue “El Festival de la Marinera”. “Yo me pregunto ¿por qué un concierto de cumbia en un evento de marinera? En principio, y quede claro, estoy a favor de que se revalorice la marinera, pero tal cual es; pero la cumbia no tiene nada que ver con eso. Estoy sorprendido cómo lapidan el dinero del pueblo trujillano en este tipo de eventos”, enfatizó.

Y aunque en esta ocasión el burgomaestre Mario Reyna volvió a indicar que no se iba a gastar dinero de la MPT, ya que había auspiciadores, el regidor Andrés Sánchez, en declaraciones a Macronorte.pe, dijo que se solicitará un informe detallado de los recursos destinados para esta actividad.

Gonzáles Rosell reforzó la idea y dijo que esta vez se espera que el informe que ofrezcan los funcionarios no sea general, sino específico. “No queremos que nos digan se gastó tanto en escenario, baños o seguridad, sino el por qué se pagó eso. Tienen que evidenciar que hicieron una evaluación de propuestas, que digan por qué se optó por esta empresa y no la otra. La Contraloría ya debería tomar cartas en el asunto”, acotó.

SE DEFIENDE

El alcalde Mario Reyna defiende sus decisiones alegando que los cuestionamientos que recibe tienen connotación política.