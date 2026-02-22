La IV Feria Internacional del Libro de La Libertad 2026 volverá a poner a la ciudad de Trujillo como centro de la celebración literaria más importante del norte del país. Esta vez, indicó la organización, el evento se realizará en homenaje a Antenor Orrego, “baluarte de la intelectualidad trujillana y nacional, además de uno de los miembros del emblemático Grupo Norte”.

VER MÁS: La muralla que Luis Cassaro nos invita a franquear

CUENTA REGRESIVA

La fiesta de los libros se realizará del 23 de abril al 3 de mayo en la plazuela El Recreo. Promete superar todas las expectativas, además de consolidarse como un eje fundamental para el desarrollo cultural, educativo y turístico de la región.

Más de 150 actividades culturales entre mesas redondas, conversatorios y presentaciones de libros convertirán a Trujillo en un referente en la región. Se estima la participación de 160 mil asistentes de la capital liberteña y otras localidades.

También se ha anunciado la llegada de 49 editoriales y libreros de todo el país, de los cuales el 40% serán independientes.

La FIL La Libertad 2026 también brindará una exposición fotográfica sobre Antenor Orrego, el gran homenajeado de la feria.

DE LUJO

La Cámara del Libro de La Libertad, a través de su presidente, Alejandro Benavides Roldán, también precisó que uno de los invitados internacionales para esta edición es Patricio Greve Möller, ingeniero e historiador chileno.

Es reconocido como un destacado experto en historia militar, autor de una extensa obra bibliográfica que incluye títulos como “Uniformes de la Guerra del Pacífico” Y “Equipamiento Chileno en la Guerra del Pacífico”.

Entre los autores nacionales figuran Christopher Acosta Alfaro, trujillano y reconocido periodista de investigación. Ha escrito libros como “Plata como cancha. Secretos, impunidad y fortuna de César Acuña”, una “historia no oficial” del político y empresario.