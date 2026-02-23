El vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, criticó el desinterés del Gobierno Nacional para financiar la culminación de las obras definitivas de prevención contra el Fenómeno de El Niño (FEN), principalmente en Trujillo, que el año 2017 sufrió severamente sus consecuencias.

VER MÁS: La Libertad: Detonan dinamita en el Instituto Tecnológico Ciro Alegría Bazán, en Chepén

Pasaron ocho años desde que la ciudad de Trujillo quedó inundada por el paso de huaicos, con resultados de sobra conocidos. Sin embargo, las obras no se terminaron en su totalidad por falta de asignación de los recursos necesarios de parte del MEF.

Estas obras estaban previstas culminarse para fines del año 2023 y por diversos motivos se reprogramaron previendo finalizarlas el 2025, pero aún no se terminan en su totalidad, manifestó.

El drenaje pluvial de Trujillo ni siquiera tiene los estudios terminados que permitan el inicio de elaboración del expediente técnico. La ciudad sigue estando vulnerable y en grave riesgo frente a un nuevo FEN, expresó-

“Es lamentable que en los ríos Chicama y Virú, la empresa OHLA haya incumplido con las obras de protección de estos valles”, acentuó.

ANIN tienen que sacar a las empresas que a la fecha no cumplieron con el contrato. El Gobierno Central les adeuda millones por casi nada. Si el FEN llega, lo que han hecho a la fecha no va a proteger a la población, ni a la infraestructura ni a la propiedad pública y privada; y los recursos que se han invertido se irán literalmente al agua.

Urge que el estado empiece a cerrar contratos que se hicieron mediante el mecanismo de Gobierno a Gobierno (GtG), sobre todo con esta empresa española que ha sido un total fracaso.

Para el vicegobernador regional, el desborde de un rio, activación de torrenteras, huaicos e inundaciones generadas por lluvias intensas en los últimos días en Arequipa, que afectaron a miles de personas, deben ser una clarinada de alerta para los organismos e instituciones encargadas de la prevención ante posibles desastres.

CUIDADO

Dado los últimos acontecimientos, tanto en el norte, como en el sur y el oriente de nuestro país, y a la luz de los reportes del clima, todo apunta a que estamos frente a la presencia de un nuevo Fenómeno de El Niño Extraordinario, como lo ha señalado la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

Este organismo técnico activó la alerta debido al incremento de la temperatura del mar y la probabilidad de lluvias, aunque, por ahora se prevén condiciones cálidas de magnitud débil, en julio podrían intensificarse y el mayor impacto se concentraría en la costa.

Pese a que muchos estudiosos del fenómeno se muestran reacios a hablar sobre los riesgos probables, hay quienes señalan que, si no ocurre un milagro, éste podría prolongarse por muchos meses, lo que debería preocuparnos y servir para empezar a prepararnos preventivamente, planificar acciones de urgencia y reducir los riesgos.

El año 2017, en La Libertad hubo 419 locales de instituciones educativas afectadas -5 quedaron colapsadas y 33% inhabilitadas en gran parte-, en Salud fueron afectados 600 establecimientos; además hubo 1.074 kilómetros de carreteras afectadas.