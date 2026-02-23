La noche del último domingo, miembros de una organización criminal llegaron hasta los exteriores del Instituto Tecnológico Público Ciro Alegría Bazán, en Chepén, y detonaron una potente carga de dinamita. La explosión causó daños materiales, y desató el terror en las familias que viven alrededor del centro de estudios.

Actualmente en el instituto se están ejecutando obras de mejoramiento a cargo del Gobierno Regional de La Libertad. Se precisó que bajo la modalidad de obras por impuestos se tiene previsto invertir S/123 millones y, presuntamente, parte de ese dinero es lo que buscan los extorsionadores.

MENSAJE

En efecto, los hampones que se hacen llamar “El Terror del Valle”, enviaron un video a los responsables de la obra de mejoramiento del instituto mediante el cual les muestran balas y un arma de fuego.

También les advierten que si no pagan S/500 mil empezaron a matar a los obreros, vigilantes y a los ingenieros. “Operamos en Trujillo y en todo el norte. Acá es plata o plomo”, amenaza uno de los maleantes.

La Policía llegó hasta el Instituto Tecnológico Público Ciro Alegría Bazán para iniciar las pesquisas del caso. Por lo pronto se busca imágenes de las cámaras de seguridad a fin de poder tener pistas que permitan identificar a los autores del ataque.

Los vecinos y representantes del instituto pidieron mayor resguardo, pues temen que los criminales retornen y esta vez cumplan con sus amenazas.