Apodado “Parcero”, que para la Policía Nacional sería presunto integrante de la banda delictiva “Los Parcero del Valle”, una facción vinculada a la organización criminal “Los Pulpos”, fue detenido la noche del último viernes en el distrito de Paiján, en la provincia liberteña de Ascope.

Al mencionado, se le acusa de estar presuntamente involucrado en el ataque con una bomba lacrimógena a la discoteca Nia, ocurrido la madrugada del último 15 de febrero, en la ciudad de Trujillo.

Como se conoce, en este atentado, dos jóvenes sufrieron intoxicaciones debido a la inhalación de gas pimienta.

ASÍ CAYÓ

La captura del joven se dio luego de un paciente seguimiento de los efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo y del Departamento de Investigación Crimina (Depincri) Norte, quienes lo ubicaron en una vivienda de la calle Libertad, en la localidad de Paiján. Este lugar, al parecer, sería su escondite.

Según el acta de detención, durante el registro del predio, se incautaron cinco municiones, ocho stickers extorsivos, ocho envoltorios con clorhidrato de cocaína y dos bolsitas de marihuana. El arrestado fue puesto a disposición del Depincri Norte para seguir con las diligencias correspondientes, de acuerdo a ley.