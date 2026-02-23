Un enfrentamiento armado en una mina situada en la Quebrada Porfía, en la provincia de Pataz, dejó a una persona muerta. Tras el ataque, personal de élite de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú desplegaron una operación que permitió atrapar a los presuntos responsables del atentado.

También se decomisó un arma y explosivos.Operativo. El Comando Unificado Pataz informó que tras la alerta de la comisaría local, de desplazaron a la zona, en donde lograron repeler a los delincuentes.Los agentes hallaron el cuerpo de la víctima mortal a unos 200 metros del acceso principal a la bocamina Porfía.

El fallecido tenía múltiples impactos de bala, por lo que fue trasladado a la comisaría de Chagual para las investigaciones de ley.Luego, por información de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Trujillo, se supo que los presuntos implicados en el homicidio se encontrarían al interior de la mina Porfía, ubicada en el centro poblado Pueblo Nuevo.

Con esta información, las fuerzas de élite del Comando Unificado Pataz activaron la operación “Aquiles”, logrando detener a cuatro personas vinculadas con el hecho criminal. Durante la intervención se incautaron cartuchos de dinamita, fulminantes y mecha lenta, así como una pistola marca Taurus.

Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú para continuar con las investigaciones correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público.Como se recuerda, Pataz está en emergencia por inseguridad ciudadana desde febrero de 2024.