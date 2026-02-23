Se calienta la campaña. Enrique Valderrama Peña, candidato a la presidencia por el Partido Aprista Peruano (PAP), y su contrincante César Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso (APP), realizaron el último sábado actividades proselitistas en Trujillo.

VER MÁS: La Libertad: Charlie Carrasco, candidato presidencial, ofrece mejoras en seguridad

Mientras que el líder de APP se reunía con dirigentes transportistas, el representante de los apristas realizaba un mitin en los exteriores del cementerio Miraflores.

Enrique Valderrama no perdió la oportunidad para enviar un mensaje a César Acuña, por no aceptar el reto que le lanzó para que debatan. “Te digo desde aquí, te corriste del debate. No puedes cambiar ideas con el Apra”, aseguró.

En otra parte de su discurso, el candidato aprista expresó: “acá lo que tenemos es la fe de miles y miles de militantes y el ejemplo moral de Haya de la Torre, y eso nos va a bastar para derrotar al patrón del mal”.

PÚBLICAMENTE

Cabe recordar que el pasado 26 de enero, desde la Plaza de Armas de Casagrande, Enrique Valderrama retó públicamente a César Acuña a un debate de propuestas.

El aprista manifestó que el intercambio de ideas debería tener como escenario la Plaza de Armas de Trujillo, y la fecha propuesta fue el 21 de febrero.

RESPONDE

Cuatro días después, César Acuña Peralta, en una actividad en Lima, expresó su disposición para enfrentar en un debate político al candidato Enrique Valderrama. Es más, el líder apepista se mostró confiado y apeló a sus años de experiencia en la gestión pública para salir airoso durante la discusión de propuestas.

“Sí (acepto), para enseñarle. Recuerden que tengo experiencia; él es jovencito“, enfatizó el líder de APP.

Sin embargo, días después, el secretario ejecutivo nacional de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías, habló sobre la propuesta de debate y sostuvo que César Acuña no está para seguirle el juego al candidato Enrique Valderrama. “El país no está para el show”, acotó.

En ese sentido, César Acuña optó por seguir con su programa de campaña: el sábado desayunó con más de dos mil jóvenes en Trujillo y luego realizó una caminata por el distrito de La Esperanza. Posteriormente, se reunió con mototaxistas en Huanchaco y Florencia de Mora. Ayer, estuvo en Sánchez Carrión y hoy estará en Chepén y Pacasmayo.