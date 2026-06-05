Policías de Homicidios y Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) detuvieron hoy a Germán Pastor Bravo Pacompia (41) por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Eder Paolo Layme Valeriano (42) ocurrido el 18 de mayo del presente año, tras un feroz ataque con puñaladas al interior del bar clandestino “Brisas del sur” ubicado en la calle Pasaje 21 donde se efectuaba una fiesta “chicha” con bastante licor, en las inmediaciones del cementerio general Presbítero Sebastián Sors.

En zona comercial

Bravo Pacompia fue interceptado al mediodía en la avenida Pinto, cuando se aprestaba abordar el automóvil marca Volswagen color plata de matrícula D3T-565 junto a su cónyuge y un infante que sería su hijo, luego de realizar algunas compras en el centro comercial Polvos Rosados. Policías del Depincri le hicieron conocer que había una orden judicial para su detención preliminar dada por la jueza Sonia Marín Valdivia, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna.

Según policías interventores, Germán Bravo no tuvo tiempo de pensar en fugar; fue reducido y le colocaron los grilletes de seguridad, pese a los reclamos de la mujer que lo acompañaba, ya que dicho varón optó por el silencio.

Llega fiscal

Hasta el lugar de la intervención policial, en la zona de parqueo de vehículos del mercadillo Polvos Rosados, se hizo presente la fiscal Jedely Vargas Catunta que tiene a su cargo la investigación del asesinato de Eder Layme, quién refirió que la detención es una medida judicial por 72 horas para continuar con la investigación por un presunto delito de homicidio calificado.

Agentes del Depincri interceptaron al presunto homicida cuando abordaba un auto

Durante un registro personal a Bravo le hallaron tres celulares, dinero en efectivo y tarjetas bancarias, objetos que fueron incautados y consignados en un acta.

Testigos lo delatan

Los testigos, entre ellos la pareja de Layme, Jéssica M.G., dieron información a la PNP sobre los agresores, sindicando como uno de ellos a Germán Bravo Pacompia, un hombre que también enfrenta otros procesos o denuncias por delitos.

Crimen en bar

Como es de conocimiento, el 18 de mayo por la noche Eder Layme Valeriano estuvo departiendo con su pareja en la fiesta que se realizaba en el bar clandestino, cuando de pronto llegaron tres varones que le buscaron un pleito y le acuchillaron, para después esos agresores darse a la fuga.

La víctima de acuchillamiento quedó en el piso en medio de un charco de sangre y con un puñal clavado a la altura del ojo izquierdo; así fue trasladado al hospital Hipólito Unanue pero nada se pudo hacer.

Lesiones graves

Según el certificado de necropsia, Eder Layme murió por “shock hipovolémico hemorrágico, perforación pulmonar y sección de aorta toráxica, traumatismo toraco abdominal abierto por arma blanca”. Desde la morgue indicaron que el hombre tenía en el cuerpo 16 heridas por arma blanca.

La cónyuge Jéssica M. dijo que a Layme le robaron esa noche un morral con S/ 2 mil, celular Honor y otros bienes personales.