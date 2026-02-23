Mediante un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó que en circunstancias que son materia de investigación, un interno fue hallado muerto en el patio del penal El Milagro de Trujillo. El hecho ocurrió a las 9:20 de la mañana del último lunes, precisamente, en el horario de visitas de familiares.

Se trata del interno de iniciales C. J. G. L. (32), quien cumplía una condena de 20 años de pena privativa de libertad por el delito de robo agravado.

Tras el hecho, el personal de seguridad del Inpe activó los protocolos correspondientes. Se restringieron las visitas y se procedió a realizar una revisión exhaustiva en cada una de las celdas con el objetivo de hallar alguna evidencia que permita descubrir qué sucedió con el interno para que perdiera la vida.

También se dispuso el encierro preventivo de la población penitenciaria para garantizar el orden interno.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público y se dio la facilidades para que realizar las diligencias que permitan esclarecer este suceso.

Cabe indicar que el 2025 se reportaron cuatro reos fallecidos dentro del penal El Milagro y en lo que va de este año este es el segundo caso.

En efecto, el Inpe reveló que el pasado 21 de enero a las 6:45 a. m., en el pabellón 3 fue encontrado sin vida el interno Walter Loyola Vásquez. Coincidentemente también purgaba una condena por robo agravado.