La designación del nuevo gerente de Salud del Gobierno Regional de La Libertad, Gerardo Florián Gómez, sigue en la polémica. El presidente de la Federación Médica de este departamento, Arístides Aurora, cuestionó que la gobernadora Joana Cabrera lo haya nombrado en el cargo a pesar de los cuestionamientos que pesan sobre el funcionario.

No lo respaldan

El dirigente recordó que Florián ha estado envuelto en escándalos en los últimos años, que desempeñó cargos en distintas redes de salud de la región.

“Lamentamos que nuestra gobernadora haya tomado la decisión de designar a un colega que son conocidos los cuestionamientos que se hacen hacia él. Fue sacado de la Red Trujillo justamente porque fue encontrado en estado de ebriedad manejando una unidad móvil que, con las investigaciones que se hicieron, se supo que era de familiares de un proveedor cuando él estuvo en Huamachuco, y tiene otras denuncias”, afirmó.

Como reveló Correo el fin de semana, la Secretaría de Ética y Deontología del Colegio Médico de La Libertad, además, sancionó con suspensión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante tres meses a Gerardo Florián, por una denuncia por presunto acoso sexual que le interpuso una psicóloga el 2021, cuando era director de la Red de Salud Bolívar.

La sanción se emitió en setiembre de 2025, pero Florián apeló al Consejo Nacional del Colegio Médico de Lima en diciembre, por lo que este gremio profesional determinará en última instancia si ratifica o anula el castigo.

“Es una cuestión ética y es cuestión de que nuestra gobernadora coloque a la mejor gente al frente de una Gerencia de Salud, que tiene muchas falencias por mejorar. Hay que tener cierta imagen y lamentablemente la imagen del colega no está tan buena para este cargo”, acotó el presidente de la Federación Médica de La Libertad, Arístides Aurora.