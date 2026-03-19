Ultimátum a Alianza para el Progreso (APP). El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) le dio 10 días de plazo para que retire seis carteles en donde promociona la candidatura presidencial de César Acuña Peralta. La propaganda fue instalada en plena carretera Panamericana Norte, lo que está prohibido por ley.

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Advertencia

El requerimiento se hizo a través de la Resolución N° 00680-2026-JEE-TRUJ/JNE, publicada el 10 de marzo. El documento precisa que fiscalizadores advirtieron que el partido político vulneró las normas electorales al colocar paneles en el cruce de la vía nacional con las calles Las Palmeras, Santa Elena, Miguel Grau y Ciro Alegría.

Ante esto, el 3 de marzo, se notificó a APP para que emita sus descargos. Sin embargo, no habría respondido a la comunicación, por lo que una semana después el JEE determinó “la existencia de infracción” a “los numerales 7.2 y 7.12 del artículo 7 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral”.

En la resolución se precisa que el partido de Acuña deberá retirar la propaganda en 10 días, “bajo apercibimiento de imponérsele la sanción de multa correspondiente, así como de remitir copia de los actuados al Ministerio Público, en caso de incumplimiento”.

Esta no es la primera infracción a la norma electoral que comete APP en Virú. El 6 de marzo, el Jurado determinó que vulneró la ley al colocar un cartel de Acuña en la Panamericana Norte, en el distrito de Chao. No obstante, como fue retirado tras la advertencia, solo se le exhortó a que no vuelva a desacatar las disposiciones electorales.

Uno más

El Jurado también le dio un plazo de 10 días al partido Primero La Gente para que retire 110 afiches colocados en el cerco perimétrico de la Universidad Nacional de Trujillo, entre las avenidas Juan Pablo II y América Oeste. La resolución que determina la infracción se publicó el 9 de marzo.