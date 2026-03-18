El Gobierno Regional de La Libertad solicitará al Poder Ejecutivo una nueva ampliación del estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Pataz y Virú, con el objetivo de continuar enfrentando con firmeza al crimen organizado en la región, que aún sigue atentando contra el bienestar de la población.

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El anuncio fue realizado por la gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, durante la sesión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), donde advirtió que la medida vigente está próxima a culminar, por lo que resulta necesario garantizar su continuidad.

Como se recuerda, la última ampliación del estado de emergencia por 60 días fue emitida el 18 de enero para las provincias de Trujillo y Ascope, y el 30 de enero para Virú.

“Vamos a solicitar la ampliación del estado de emergencia porque no podemos bajar la guardia en la lucha contra la delincuencia. Se requiere mantener las acciones articuladas para proteger a la población”, sostuvo.Por su parte, el prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez, demandó la adopción de medidas más drásticas y un accionar más firme frente al avance del crimen organizado.

“Se necesita mayor rigor y decisiones más contundentes para enfrentar la delincuencia. La población exige resultados concretos y una respuesta más severa del Estado”, expresó, respaldando la necesidad de ampliar el estado de emergencia.

Más efectivos para la región

La autoridad regional informó, además, que, conforme al compromiso asumido por el Ministerio del Interior, La Libertad contará con 500 nuevos efectivos policiales, entre egresados de la Escuela Superior Técnica de la Policía Nacional del Perú y personal reasignado de otras regiones.

Estos agentes permanecerán de manera permanente para reforzar la seguridad en las distintas jurisdicciones. No obstante, advirtió que, pese a este incremento, aún persiste una brecha en la cobertura policial.En ese sentido, destacó que, hasta la fecha, el Gobierno Regional ha destinado más de 100 millones de soles al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mediante la adquisición de camionetas, motocicletas, drones, sistemas de videovigilancia, chalecos y la modernización de la central de emergencias 105.Por otro lado, resaltó la suscripción de un convenio con la Marina de Guerra del Perú, orientado a fortalecer la seguridad en el ámbito marítimo.

En ese marco, el Gobierno Regional de La Libertad brindará apoyo logístico para atender los requerimientos de la institución naval y mejorar su capacidad operativa, contribuyendo así a una intervención más integral en la lucha contra la criminalidad en la región.

Laboratorio de Criminalística

La autoridad regional anunció que el próximo 30 de marzo se inaugurará el moderno Laboratorio de Criminalística en Trujillo, el más grande del país, ejecutado bajo la modalidad de Obras por Impuestos con una inversión superior a S/ 18 millones por parte de la empresa privada.

Esta infraestructura permitirá que las pericias e investigaciones criminales se realicen en la región, evitando el traslado de muestras a Lima y beneficiando no solo a La Libertad, sino a otras ocho regiones del país.