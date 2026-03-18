El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llegó a Trujillo y arremetió contra Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú, a los que acusó de “entrar al Estado para saquearlo”.

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Cuestionamientos. Tras ser consultado por el pedido de exclusión que presentó el abogado Greco Quiroz —afiliado a Podemos Perú— contra el postulante a senador Víctor León, por una presunta omisión en su hoja de vida, Aliaga respaldó a su candidato y enfiló sus críticas contra sus rivales políticos.

“Podemos y APP son la misma vaina, gente que entra al Estado a saquear y a crear pobreza. No les interesa para nada que la gente sufra y vemos la desgracia en la que está el Perú. Le informo que es absolutoria la sentencia (que no habría consignado León en su hoja de vida). Entonces, de qué estamos hablando, no perdamos el tiempo”, afirmó.

El exalcalde de Lima también cuestionó al líder de APP, César Acuña, a quien acusó de manejar los hilos del sector salud en el país. Según dijo, por eso “la salud de Perú es la peor del mundo”.

“Vamos a sacar decretos de urgencia para quitarle la competencia a gente corrupta acá en La Libertad, que está en la Gobernación de La Libertad. Acá se los digo en su cara, gente corrupta tipo Acuña y demás liendres que no hacen nada. Todo está hecho un mamarracho en el sector salud, pero también en infraestructura”, dijo.

Seguridad

Sobre seguridad ciudadana, López Aliaga consideró que es necesario “militarizar” Pataz para evitar que criminales sigan operando impunemente en esa provincia. También propuso invertir en inteligencia policial y militar, así como implementar cárceles naturales en la selva. Sobre este punto, aclaró que han identificado unos 30 sectores en donde solo se llega en helicóptero. Ahí, agregó, instalarían carpas militares para llevar a los reos.