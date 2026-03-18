Vehículo fue encontrado abandonado en una calle del distrito de Florencia de Mora.
Vehículo fue encontrado abandonado en una calle del distrito de Florencia de Mora.

Mediante el patrullaje aéreo con drones, la Policía Nacional del Perú (PNP) recuperó en cuestión de horas una camioneta de placa T9U-850, color blanco, que había sido reportada como robada en Trujillo.

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La unidad móvil fue encontrada abandonada en intersección del pasajes Húsares de Junín con la Calle 7 de Julio, en el distrito de Florencia de Mora.

El trabajo de búsqueda estuvo a cargo del Escuadrón de Drones – Base Mercurio en coordinación con agentes del Escuadrón de Emergencia. Este operativo demuestra la eficacia de la tecnología aérea en la lucha contra la delincuencia.

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