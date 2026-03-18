Mediante el patrullaje aéreo con drones, la Policía Nacional del Perú (PNP) recuperó en cuestión de horas una camioneta de placa T9U-850, color blanco, que había sido reportada como robada en Trujillo.

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La unidad móvil fue encontrada abandonada en intersección del pasajes Húsares de Junín con la Calle 7 de Julio, en el distrito de Florencia de Mora.

El trabajo de búsqueda estuvo a cargo del Escuadrón de Drones – Base Mercurio en coordinación con agentes del Escuadrón de Emergencia. Este operativo demuestra la eficacia de la tecnología aérea en la lucha contra la delincuencia.