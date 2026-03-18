Un total de 7,308 cartuchos de dinamita que presuntamente tenían como destino la minería ilegal fueron incautados por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo en el sector La Arena, en la jurisdicción de Huamachuco, región La Libertad.

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De acuerdo a la versión policial, la noche del último martes se puso en marcha el operativo “Impacto 2026”, cuyo objetivo era registrar los vehículos que pasaban por la carretera y verificar que su carga cuente con la documentación en regla.

Sin embargo, el conductor de un vehículo al notar la presencia policial, optó por huir y abandonar su unidad móvil. Al registrar el vehículo la Policía encontró 7,308 cartuchos de dinamita marca Exsur Emulgold 80.

El material explosivo se encontraba distribuido en 12 sacos negros en la tolva de una camioneta Toyota Hilux, placa T4D-879, la cual según registros de SUNARP pertenece a Eli Javier Baca Agreda.

La acción policial, constituye un golpe contundente contra el tráfico ilegal de explosivos, reafirmando el compromiso institucional de la PNP en salvaguardar la seguridad ciudadana y prevenir delitos de alto riesgo.