Familiares y vecinos lloran la partida repentina de Lucero Otiniano, una de las cinco víctimas mortales que dejó el deslizamiento de un cerro registrado la tarde del último domingo en el anexo de El Encanto, en el distrito de Parcoy, en la provincia liberteña de Pataz. Los restos de la mujer son velados en su vivienda que se sitúa en el centro poblado de Miramar, en Moche.

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TRISTEZA

Eyner Honorio Domínguez, padre de los dos menores que se encuentran internados en el Hospital Regional Docente de Trujillo, dijo sentirse desesperado por lo que está pasando, tras perder a su esposa en esta tragedia que también dejó a cuatro fallecidos más de su familia.

“El día de ayer (lunes) la trasladaron (restos de su esposa) desde Llacuabamba hasta Trujillo y la hemos traído a su casa que es de mis suegros. Pido a las autoridades que me apoyen por el momento que estoy pasando”, refirió Honorio Domínguez, quien espera que se le pueda ayudar con un vuelo humanitario para retornar a Parcoy y así despedir a otros integrantes de su familia que fallecieron en el derrumbe.

El viudo recordó que al momento de la tragedia se encontraba trabajando y cuando retornó a su inmueble se topó con la triste noticia de la pérdida de sus seres queridos.

Los familiares de Lucero Otiniano informaron que hoy por la mañana será el sepelio. Los restos de la joven saldrán desde su casa, situada a la altura del paradero 10 de Miramar, con destino al cementerio de la zona. Mientras tanto, en El Encanto también despedirán a las otras cuatro fallecidas, entre ellas una niña de 6 años.

EN OBSERVACIÓN

El bebé de 1 año y un mes de nacido, junto a su hermano que lograron sobrevivir al derrumbe y que fueron rescatados por los pobladores de El Encanto entre los escombros, se encuentran estables, pero con lesiones. Ambos son atendidos en el Regional de Trujillo.

“Mi hijo (bebé) está estable, le van a sacar tomografía del cerebro para ver lo que tiene. Mi hijo mayor está con la clavícula fracturada, pero está estable”, dijo Honorio Domínguez.