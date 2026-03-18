El detenido registra antecedentes por extorsión, tenencia ilegal de armas y marcaje.
El detenido registra antecedentes por extorsión, tenencia ilegal de armas y marcaje.

Los agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPROVE) Trujillo en coordinación con efectivos del área de Inteligencia, asestaron un golpe contra la ola delictiva tras capturar a Alex Loyola Valeriano (31), “Cholay”.

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Según la Policía, el detenido sería parte de la banda delictiva “Los Rápidos de la 4x4”, dedicada al asalto y robo de vehículos mayores en la provincia de Trujillo.

La intervención se realizó en el distrito La Esperanza, tras un certero trabajo de inteligencia que permitió ubicar y capturar al sujeto, quien portaba un revólver abastecido con cuatro municiones y se desplazaba en un vehículo Toyota Yaris negro.

El detenido registra antecedentes por extorsión, tenencia ilegal de armas y marcaje/reglaje. Esto, de acuerdo a la Policía, confirma la peligrosidad y vinculación con graves delitos de “Cholay”.

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