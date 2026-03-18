Después de varios días de vigilancia y seguimiento, los agentes del Departamento de Investigación Criminales (Depincri) Trujillo detuvieron a seis presuntos integrantes de la banda delincuencial “La última Línea”. El operativo se ejecutó en el centro poblado Shiran en el distrito de Poroto.

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Según versión de la Policía, los seis detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas, estarían involucrados en una denuncia por tentativa de homicidio.

En el momento de la intervención se les incautó a los sospechosos cinco celulares, un arma de aire comprimido, un vehículo, cuatro municiones (balas) y un casquillo percutado.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público que paralelo a la investigación por tentativa de homicidio, inició pesquisas por tenencia ilegal de armas.