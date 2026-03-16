César Acuña ha encontrado en el electorado joven un buen bolsón de votos de cara a su intención de ser presidente de la República. De hecho, según las últimas encuestas, el segmento más sólido que tiene se encuentra justamente en personas de 18 a 24 años.

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Pero, cómo ha logrado esto el líder de Alianza para el Progreso (APP). Panorama reveló la nueva estrategia de campaña que estaría utilizando el exgobernador de La Libertad: el uso de streamers para captar el voto joven.

TODO POR UN VOTO

De acuerdo al reportaje, el candidato habría invitado a seis creadores de contenido a su casa, para que se vislumbren con sus carros y sus ‘riquezas’.

El primero que entrevistó a Acuña fue “Cristorata”, quien tiene 2 millones 700 mil seguidores en TikTok. La conversación se viralizó cuando le preguntaron al candidato cuánto era 7 por 8, y no dio una respuesta rápida. Además, acá el líder de APP ganó una partida de pádel y por ello el streamer le dijo “está en la cima, mi presi”. Esto, luego, se convertiría en una de las frases de campaña.

Quien también estaría apoyando al candidato presidencial sería “Neutro”, joven que se habría hecho conocido cuando le prendió fuego a su amigo. Él tiene medio millón de seguidores en redes sociales.

Además está Sacha Uzumaki, quien hasta se colocó la casca con la A, en claro apoyo a César Acuña.

PLATA COMO CANCHA

De acuerdo a Panorama, el líder de App sería el candidato que más estaría gastando en internet, con la intención de ganarse al electorado joven.

En los datos abiertos de Meta, de Facebook e Instagram, se observa que en los últimos tres meses pagó 1 millón 100 mil soles por “inundar” la web de publicidad.

Por ahora, la inversión parece estarle dando resultados al exgobernador de La Libertad. Sin embargo, todos estos gastos, incluso el apoyo no remunerado que APP indicaría estaría recibiendo de los creadores de contenido, deberá ser reportado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).