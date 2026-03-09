El exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, habría dejado en marcha una campaña digital financiada con recursos públicos antes de renunciar a su cargo.

De acuerdo al programa “Cuarto Poder”. la estrategia buscaba difundir en redes sociales las obras y acciones de la gestión regional mientras el líder de Alianza Para el Progreso se preparaba para iniciar su carrera presidencial.

El informe da cuenta que el plan contemplaba inicialmente una inversión cercana a S/ 479 mil para desarrollar campañas de comunicación digital en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y buscadores, con el objetivo de posicionar la gestión del Gobierno Regional de La Libertad.

Según la documentación al que accedió el dominical, el contrato fue adjudicado a la empresa GM Marketing Services SAC. Señala que dentro del presupuesto se destinó S/ 370 mil para pauta publicitaria digital, orientada a amplificar el alcance de los contenidos y promocionar las obras y proyectos de la administración regional en distintas regiones del país, incluida la capital.

Como se se sabe, César Acuña anunció su renuncia al cargo el 13 de octubre, pero días después se habría firmado el contrato para la campaña, que finalmente se ejecutó durante 47 días. En ese periodo se invirtieron aproximadamente S/ 185 mil en publicidad digital.

Al respecto, César Acuña señaló a través de “X” que la investigación sobre la licitación del servicio de publicidad en redes sociales del Gobierno Regional de La Libertad ya se encuentra en manos del Ministerio Público desde mayo de 2025.

Indicó que será esta institución la encargada de realizar las indagaciones y emitir las conclusiones correspondientes conforme a la ley.