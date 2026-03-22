El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, fue denunciado ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo por una presunta vulneración al principio de neutralidad electoral, al promover su próxima postulación al Gobierno Regional de La Libertad.

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Acusación

Fue el ciudadano Feliz Eduardo Mendoza Zapata quien ingresó un pedido a la presidenta del JEE, Tiana Otiniano López, solicitándole que inicie un proceso en contra del burgomaestre.

El denunciante reportó dos hechos que, según dijo, vulnerarían el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral. En el documento precisó que Aldo Carlos Mariños estaría promoviendo su postulación a través de una pantalla publicitaria digital y un banner instalado en pleno centro de Trujillo.

La primera infracción estaría ocurriendo en la quinta cuadra de la avenida España, en el techo del Colegio Odontológico de La Libertad. “Se aprecia un video publicitario gigante donde se observa la fotografía y el video de Aldo Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, con el logotipo de la organización política Somos Perú, su nombre y la frase gobernador regional”, indicó Feliz Mendoza.

También reportó la propaganda instalada en la intersección de las avenidas España y Perú. “Está colocada una gigantografía o banner en donde se observa la fotografía de Aldo Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, con el logotipo de la organización política Somos Perú, su nombre y la frase gobernador regional”, detalló el ciudadano.

Asimismo, solicitó que se fiscalicen otros banners que habría en la ciudad.

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Se va

Como informó Correo, Aldo Carlos Mariños anunció que el 6 de abril presentará su renuncia al municipio provincial de Pataz para postular al Gobierno Regional de La Libertad. Sin embargo, la autoridad edil no ha logrado explicar cómo financiará su campaña. Por el contrario, aseguró que el “pueblo se unirá en el camino” y que “Dios proveerá”.

“Mi padre decía: ‘querer es poder’, y cuando uno ama y tiene convicción lucha por sus objetivos y en el camino el pueblo se va uniendo, tal como se dio durante la caminata de sacrificio. El pueblo financió esa caminata, así que no me preocupa. Dios sabrá proveer cuando más se necesite”, aseveró el alcalde.