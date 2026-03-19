Entra al ruedo. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz (MPP), Aldo Carlos Mariños, renunciará a la comuna para postular al Gobierno Regional de La Libertad en las elecciones del próximo 4 de octubre.

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En los últimos días, una serie de paneles anunciando su postulación a gobernador por el partido político Somos Perú han aparecido en diversos puntos de la región. Ante esto, el burgomaestre reconoció su intención de candidatear por esa agrupación, a la que, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se afilió el 7 de enero último.

“Tengo que anunciar que la renuncia, que se tendrá que cristalizar, será de acuerdo a ley. Vamos a esperar el 6 de abril (último día para dejar el cargo, según ley) y ahí ya estaremos comunicando”, dijo en RPP Trujillo.

Aldo Carlos también arremetió contra la gestión de Alianza para el Progreso (APP) en el Gobierno Regional de La Libertad, que primero estuvo en manos de César Acuña Peralta —renunció el 13 de octubre para postular a la presidencia— y ahora administra Joana Cabrera Pimentel.

“Creo que alguien debe recuperar a La Libertad del secuestro a la que la han sometido, Miren el tipo de gerentes que ponen, miren el fracaso, miren cómo está la región La Libertad. De S/ 1,100 millones (de presupuesto) terminan con S/ 700 millones, devolvieron recursos al Gobierno Central para tratar de aparentar que tienen buena capacidad de gasto. […]. La gente dice, ese partido de ‘Plata como cancha’ nunca más porque nos ha hecho mucho daño”, aseveró.

Enfrentados

Aldo Carlos Mariños también le respondió al gerente de Salud de La Libertad, Gerardo Florián, quien en la víspera lo cuestionó por haber dispuesto el traslado en una camioneta de dos heridos tras el deslizamiento en Pataz, que también dejó cinco fallecidos. El médico dijo que se puso en peligro a los lesionados porque había ambulancias para la transferencia.

Ante esto, el alcalde tildó de “desinformado” y “desubicado” al gerente, porque no conocería las carencias que tienen los centros de salud. “Miente, Llacuambamba no tenía ambulancia, Parcoy no tenía ambulancia”, acotó.

Agregó que la municipalidad tiene un convenio con el hospital provincial para pagar el sueldo de algunos trabajadores del sector salud y el traslado en camionetas de pacientes. Esto, según dijo, evidenciaría las carencias del sector salud.