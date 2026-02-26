El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, y el jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, protagonizaron un tenso encuentro esta mañana, cuando se vieron las caras en el frontis de la oficina del oficial, situada en el Centro Histórico de Trujillo.

El burgomaestre llegó hasta ese lugar para responderle al jefe policial, quien el último miércoles indicó que la Policía estaría resguardando a la autoridad municipal luego de que denunciara que delincuentes que se identificarían como integrantes de la banda “Los Pulpos” le exigían el pago de S/ 50 mil.

Cara a cara

Aldo Mariños le cuestionó al general Franco Moreno porque habría dicho que existiría un dron y efectivos policiales cuidando su domicilio. “Es falso porque no existen efectivos policiales”, le dijo durante el breve encuentro que tuvieron.

Ante esto, el jefe policial solo atinó a decir que el alcalde, primero, lo felicitaba (por el trabajo que realiza en la región) y luego le lanzaba acusaciones. Después de eso, el oficial se retiró a su oficina.

“Acá tenemos que ser claros. Si no hemos podido terminar con las bandas criminales, es porque las bandas criminales nos están gobernando. Hoy es conmigo, mañana pueden ser ustedes. Por eso, debemos luchar contra estas bandas y todos debemos decir nuestra verdad”, dijo el alcalde.

Por este caso, Mariños acudió ayer a declarar al Ministerio Público. Ahí detalló que las amenazas iniciaron el 11 de febrero. Además, también habrían intimidado a uno de sus familiares.

En investigación

Minutos antes de este impase, el general Franco Moreno había señalado que la extorsión denunciada por el burgomaestre estaba en investigación. Además, detalló que se había dispuesto que agentes de Huamachuco se encarguen de resolver la extorsión.